Calciomercato. Arrivano esperienza e fisicità nel reparto difensivo dell'Alassio FC, tesserati Andrea Pica e Vincenzo Politano

Mano a mano che si avvicina l'appuntamento con il match di domani contro l'Albenga, iniziano ad emergere i nomi che faranno parte della rosa dell'Alassio FC.

PEr quanto concerne il reparto arretrato, arrivano muscoli ed esperienza grazie a Vincenzo Politano ed Andrea Pica.

Politano, classe 1996, può giocare sia come difensore centrale che come terzino mancino, e ha disputato le ultime cinque stagioni (tre in Eccellenza, due in Promozione) con i sardi del Valledoria.

E' un puro centrale, invece, Andrea Pica: il trentenne difensore napoletano ha vestito recentemente le maglie del Nuovo Napoli Nord, dell'Ottaviano, del Corridonia e dell'Enna.