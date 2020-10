Calciomercato. Si rafforza il legame tra Calizzano e il Finale, via libera per il prestito di Giovanni Vallerga

La nota del club calizzanese:

La Polisportiva Calizzano accoglie Giovanni Vallerga in prestito dal Finale FC. Il legame giallorosso tra i due club si rafforza: l'ala d'attacco del 2000 va ad aggiungersi ai prestiti dei compagni Pollero e Galluzzo. Soddisfazione per Michele Bianco, direttore sportivo calizzanese:"Consegniamo un altro tassello a mister Francesco Barberis. Il coach voleva un mix di calciatori giovani ed esperti: siamo in linea con i piani. Ringrazio ancora una volta i vicini del Finale, una società seria e prestigiosa, con cui fa sempre piacere interagire".