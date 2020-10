Covid 19. Test sierologici negativi per l'Asd Savona. Il dg Marenco: "Li ripeteremo nelle prossime settimane"

Un paio di linee di febbre accennate e qualche sintomo potenzialmente riconducibile al coronavirus Sars Cov2 hanno fatto alzare le antenne alla dirigenza dell'Asd Savona nel corso degli ultimi giorni.

Il club biancoblu ha così provveduto a effettuare i test sierologici per il gruppo squadra che, fortunatamente, sono risultati tutti negativi.

"Aprire un file alla volta con l'esito delle analisi è stato particolarmente probante - racconta sollevato il direttore generale Matteo Marenco - ma per fortuna nessuno dei nostri tesserati è entrato in contatto con il virus negli scorsi mesi o è attualmente positivo ad esso.

Per una società dilettantistica può essere paradossalmente controproducente effettuare uno screening così approfondito, dato che nella maggior parte dei casi i ragazzi giovani risultano asintomatici, ma anche con il rischio di condizionare l'attività sportiva abbiamo voluto toglierci ogni tipo di dubbio per tutelare la loro salute.

Contiamo ciclicamente di riproporre i test, ringraziando anche i ragazzi per la loro piena disponibilità, soprattutto in momento in cui l'epidemia sta palesando una nuova recrudescenza".