Calcio, Alassio FC. Piergiorgio Barchi chiama compattezza: "Ci aspetta un primo periodo difficile, dovremo dare tutti qualcosa in più"

Così come per Simone Lupo, anche a Piergiorgio Barchi sembrerà di guardarsi allo specchio quando, alle 15:00, l'Alassio FC e l'Albenga saranno schierate per il fischio d'inizio.

Il giovane terzino giallonero è stato uno dei primi inserimenti portati a termine dal presidente Ciccone, all'interno di una rosa che si è andata ad allargare nelle ultime ore.

Pier, è stata una settimana con tanti nuovi bagagli nei corridoi del "Ferrando".

"Sì, c'è stato un po' di via vai, dato che giorno dopo giorno la società è riuscita ad aggiungere dei nuovi tasselli. Il momento è ovviamente tecnicamente complicato, ma tutti saremo chiamati a dare quel qualcosa in più per il bene della squadra. La sfida all'Albenga si preannuncia ovviamente difficile, come tante altre, e ritrovare i bianconeri rappresenterà per me una sensazione sicuramente strana".

Sensazioni di che tipo? Piacevoli o c'è un pizzico di voglia di riscatto?

"Nessun rancore, assolutamente. Negli anni ad Albenga ho potuto collezionare ricordi molto belli, legati a gruppi di giocatori fantastici. Affrontarli subito esalta le emozioni, sarebbe stato magari diverso avere lo scontro diretto un pochino più avanti".

Per vostra fortuna il format del campionato sembra concedervi tempo.

"E' indubbio, ma saremo chiamati a fare più punti possibili nel corso del primo gironi, sia per le dinamiche di classifica, sia per accelerare il nostro processo di crescita. Aspettare gli eventi sarebbe solo controproducente. L'importante è essere consapevoli delle difficoltà che ci attendono, per poterle affrontare e superarle in un lasso di tempo accettabile".