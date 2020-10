Calcio, Albenga. Prima trasferta da grande ex per Simone Lupo: "E' un nuovo Alassio FC, le emozioni saranno mitigate"

L'attaccante andorese ha rappresentato una figura cardine fin dalla nascita del club istituito dal presidente Fabrizio Vincenzi, ma ci sarà poco spazio per l'amarcord per molteplici motivi.

"La premessa da fare è che stiamo vivendo un anno particolare, ancor di più dal punto di vista della preparazione atletica. Qualche intoppo ha pregiudicato il percorso di diversi giocatori, anche in tante altre squadre del girone, e bisognerà attendere qualche settimana prima di potersi lasciare andare a giudizi di sora, complice anche il nuovo format del torneo. Giorno dopo giorno stiamo capendo le richieste di mister Grandoni e non avere l'assillo al momento della classifica ci permetterà di crescere al meglio".

"Bisogna premettere che il Finale è un'ottima squadra. Affrontarla subito sarà un grattacapo per tutti, grazie ai ritmi che mister Buttu sa imprimere alle proprie formazioni. E' stato per noi comunque un passo avanti dopo la sconfitta con il Pietra, dove avevamo peccato soprattutto nell'atteggiamento".

"Per me sarà un po' come disputare un derby. Su quel campo ho passato gli ultimi anni della mia carriera, togliendomi non poche soddisfazioni. Le emozioni saranno mitigate dal cambio societario: vedere Vincenzi in tribuna da avversario o tanti miei ex compagni avrebbe comportato un coinvolgimento sicuramente differente".