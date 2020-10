Calcio. Eccellenza, vince l'Albenga sul campo dell'Alassio FC: al "Ferrando" finisce 6-0 per gli ingauni

ALASSIO FC- ALBENGA 0-6 - 29', 39', 27'st e 40'st Lupo, 31' Marquez, 41' Grandoni

45'st +2 Finisce qui al "Ferrando", netta affermazione della squadra ospite.

45'st +1 Albenga due volte vicina al settimo gol: bravo Rossi a deviare in corner nella prima occasione, a seguire palo di Gargiulo.

45'st Saranno due i minuti di recupero prima del fischio finale.

43'st Gran tiro di Vignola, palo esterno.

42'st Incomprensione tra portiere e difensore dell'Alassio FC, Romano ruba palla e segna ma partendo da posizione di fuorigioco. Gol annullato.

40'st SESTO GOL DELL'ALBENGA: quarta marcatura personale per Lupo.

27'st QUINTO GOL DELL'ALBENGA: conclusione forte e precisa di Lupo, tripletta per lui. Altro cambio per gli ingauni, c'è Gaglioti per Grandoni.

22'st Si rivede l'Alassio FC: El Otmani al tiro, pallone largo. Cambio nell'Albenga: esce Fonjock, entra Vignola.

20'st Lupo in gol, ma in netto fuorigioco. Rete annullata.

18'st Grandoni su punizione sfiora il gol, conclusione che scavalca la barriera finendo però fuori dai pali di pochissimo.

15'st Nuovo ingresso anche nella squadra ospite: fuori Carro Gainza, dentro Romano.

14'st Cambio nell'Alassio FC: Crupano costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Fotia.

8'st Gargiulo di testa anticipa Rossi in uscita, pallone che però termina fuori. Nell'occasione si infortuna Crupano, scontratosi con il proprio portiere.

1'st Riprende il gioco ad Alassio, diverse novità nei due schieramenti. Nell'Albenga dentro Carballo al posto di Marquez, l'Alassio FC ha invece mandato in campo Damonte, Mannarà ed El Otmani in sostituzione di Melegazzi, Fornito e Giglio.

---

45' Si chiude qui la prima frazione, Albenga avanti 4-0 in casa dell'Alassio FC.

42' Ammonito il numero 5 alassino, Pica.

41' POKER DELL'ALBENGA: dilaga la squadra ospite, Grandoni firma il quarto gol ingauno.

39' TRIS ALBENGA: combinazione Marquez-Lupo con conclusione vincente dell'esperto attaccante.

31' RADDOPPIO DELL'ALBENGA: Buco difensivo dei padroni di casa, Marquez ne approfitta e questa volta non perdona il portiere avversario. Secondo gol in due gare per il centravanti argentino.

29' GOL DELL'ALBENGA: calcio di punizione dalla trequarti in profondità verso la porta alassina, inserimento di Marquez che anticipa Rossi in uscita e serve a Lupo un pallone solo da spingere in rete.

27' L'Albenga effettua un cambio: esce Franco, entra Balleri. Sembra un problema fisico per il numero 17 bianconero.

25' Chance per Marquez, ancora bravissimo Rossi che di piede devia in angolo.

20' Calcia Squillaci, pallone sulla barriera.

19' Ammonito Franco, punizione per l'Alassio FC dal limite dell'area ingauna.

15' Marquez da buona posizione, strepitosa risposta di Rossi che salva i suoi. Gran parata dell'estremo difensore, uno degli ex della partita.

8' Squillo dell'Alassio FC: ci prova Crupano da fuori, pallone sul fondo.

4' Diagonale di Marquez, sfera fuori di pochissimo. Ospiti vicinissimi al vantaggio.

3' Albenga pericoloso sugli sviluppi di un corner: respinta di Rossi coi pugni, ribattuta di Grandoni che finisce alta.

1' È iniziata con qualche minuto di ritardo la sfida del "Ferrando": locali in giallonero mentre gli ospiti vestono la consueta tenuta bianca con banda trasversale nera.