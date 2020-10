Calcio, Eccellenza. La ripresa premia la Genova Calcio: Finale ko 2-0

FINALE-GENOVA CALCIO 0-2 (58' aut. Maiano, 69' Riggio)

49' non c'è più tempo: gli ospiti portano a casa tre punti al termine di un incontro rocambolesco e determinato dagli episodi.

48' cerca ancora la manovra di aggiramento il Finale, ma troppo lentamente e la Genova Calcio difende con un vero muro la propria area di rigore

47' ultimo cambio per i genovesi: Riggio lascia il campo e la fascia di capitano, al suo posto Di Francesco.

45' prova ad aggirare la difesa genovese con un cross Ferrara, ma la palla termina fuori. Ci saranno ancora 4' di recupero.

42' ritmi abbassati in questi minuti col Finale che prova ad accorciare per restare in partita. Tenta la conclusione diretta in porta su calcio piazzato Ferrara, ma manda alta la palla.

33' quarta sostituzione per gli ospiti: in campo Bonci, fuori Bruzzone.

28' ci prova Galli con una conclusione dalla distanza, palla fuori.

26' altro cambiio da ambo le parti. Nel Finale fuori Caligaris per Galli, per la Genova Calcio Cusato rileva Piccarreta.

25' RADDOPPIO DELLA GENOVA CALCIO! Serie di rimpalli vinti da Riggio che poi trova l'angolo giusto per battere Porta.

24' bella serpentina in area di Scalia, ma il tiro poi viene fermato da Dondero.

19' seconda sostituzione per Maisano, con Morando per Nelli, e terza per Buttu, con Gerundo al posto di Ponzo.

15' seconda sostituzione per il Finale con un avvicendamento tra i due Ferrara: in campo ora ci sarà Luca.

14' mister Buttu manda in campo Molina al posto dell'infortunato Vittori.

13' PASSA IN VANTAGGIO LA GENOVA CALCIO! Cross a mezz'aria dalla destra e Maiano, nel tentativo di anticipare l'avversario Piccarreta devia imparabilmente la sfera sotto il sette.

9' infortunio per Vittori che rimane a terra visibilmente dolorante nell'area genovese. Si prepara una sostituzione.

5' si ristabilisce la parità numerica in campo: intervento ingenuo sulla linea laterale di Buonocore già ammonito e secondo giallo per lui.

1' diversi giocatori in fase di riscaldamento ma nessuna sostituzione, si riparte.

SECONDO TEMPO

47' scatenato mister Maisano in piedi davanti alla propria panchina ma non c'è più tempo per ora. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

45' si giocherà ancora per 2'.

41' sbaglia il controllo Maiano, forse disturbato dal forte vento contrario, spalancando la via dell'area a Nelli. Bravo Porta in uscita a salvarsi parando in uscita la conclusione.

40' troppo irruento nel suo intervento Buonocore, ammonito.

37' mister Maisano cambia: fuori Volpe, in campo Chiriaco.

33' resta in dieci la Genova Calcio. Primo calcio d'angolo della partita per il Finale, in mischia Maisano colpisce al volto De Benedetti: nessun dubbio per Tanzella di La Spezia nell'estrarre il rosso.

29' intervento decisamente fuori tempo di De Benedetti, ed è il primo ammonito dell'incontro.

25' si fa preferire la Genova Calcio in questa frazione di gioco, il Finale fatica ad esprimere il gioco visto nelle scorse uscite.

18' rilancio di Maiano che diventa un assist per Ponzo che supera Dondero in uscita decisamente avventata ma poi non arriva sulla sfera che rotola sul fondo.

16' ripartenza funambolica per Fabbri, ma la punta romagnola una volta al tiro manca del tutto la mira.

14' reagisce il Finale con uno scambio stretto al limite dell'area. Conclusione di Vittori potente ma fuori misura.

13' prova a incunearsi centralmente la squadra ospite, ottimo il ritorno di Odasso ad anticipare Nelli davanti a Porta.

7' tiene il pallino del gioco la Genova Calcio, Finale leggermente irretito.

1' Comincia la sfida tra Finale e Genova Calcio! Subito i genovesi molto aggressivi nel pressing riescono anche ad andare al tiro, centrale e debole per Porta.

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it da un "Felice Borel" battuto da un vento di tramontana pronto a mettere alla prova Finale e Genova Calcio.

Entrambe reduci da un pareggio nella prima giornata con Albenga e Ospedaletti, le due compagini allenate da due degli allenatori più intriganti dell'intero panorama calcistico dilettantistico ligure, Pietro Buttu e Beppe Maisano, cercano così di spiccare il primo balzo in avanti da tre punti in questo inedito campionato.

Per i padroni di casa assenze in avanti con Messina e Rocca ai box, mentre negli ospiti defezioni all'ultimo minuto per Zelatore e l'assenza già annunciata dell'ex Lorenzo Vallerga.

LE FORMAZIONI

FINALE (3-4-1-2): Porta; Caligaris, De Benedetti, Maiano; Ponzo, Buonocore, Scalia, Ferrara Leo.; Odasso; Fabbri, Vittori. A disposizione: Vernice; Gerundo, Galli, Pare, Andreetto, Molina, Debenedetti, Ferrara Lu., Buttu G.

Allenatore: P. Buttu

GENOVA CALCIO (4-3-3): Dondero; Calvi, Maisano, Capotos, Riggio; Bruzzone, Cappannelli, Volpe; Serinelli, Nelli, Piccarreta. A disposizione: Schepis; Bonci, Cusato, Testore, Chiriaco, Verardo, Garzon, Di Francesco, Morando.

Allenatore: G. Maisano

Arbitro: G. Tanzella di La Spezia