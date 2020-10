Primo ko stagionale e tante recriminazioni per il Legino, sconfitto 2-1 a domicilio dal Ventimiglia.

Ai verdeblu non è bastato il rigore di Tobia al 44' del primo tempo, ma la squadra savonese, andata sotto già al 7' (rete di Salzone) prima del definitivo 2-1 di Ventre, sempre dal dischetto, a ridosso dell'intervallo, non ci sta per alcune decisioni arbitrali che hanno scatenato la rabbia di mister Tobia (che ha lasciato subito il Ruffinengo al termine della gara) e del presidente Carella