Calcio, Prima Categoria. Programma frastagliato su tutto il pomeriggio. Alle 18.30 c'è Savona - Baia Alassio

Le procedure Covid e il numero ridotto dei campi a disposizione, sta facendo sì che il programma degli incontri occupi buona parte del pomeriggio per inoltrarsi fino a sera.

Così sarà anche nel gruppo 1 per Asd Savona - Baia Alassio, calendarizzata alle 18:20 al "Chittolina" e Borghetto - San Filippo Neri. C'è curiosità soprattutto per vedere all'opera la squadra di Cattardico, che, dopo lo 0-5 in casa della Carlin's Boys, si dovrà mettere alla prova contro una delle formazioni più organizzate del girone: le vespe di Ghigliazza.

Confermate alle 15.00 Pontelungo - Oneglia (i granata vogliono riprendere subito la marcia dopo la sconfitta all'esordio con l'Argentina) e Andora (piacevole sorpresa all'esordio) - Carlin's Boys.

Nel gruppo 2 riflettori puntati sulle ambizioni di Aurora - Olimpia Carcarese, mentre a pochi chilometri l'Altarese ospiterà il Millesimo.

La riviera sarà invece teatro di Vadese - Letimbro (anticipata alle 14:30) e Speranza - Quiliano & Valleggia.