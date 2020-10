Calcio, Promozione A. Programma ancora azzoppato, tante le squadre che scenderanno in campo per la prima volta

Si concentrerà in soli cinque incontri il programma odierno della seconda giornata del girone A di Promozione.

Due partite, ma si mormorava potessero essere di più, sono state infatti precauzionalmente rinviati a causa dei protocolli anti covid.

Chi aprirà le danze sarà alle 14:30 sarà il Soccer Borghetto, all'esordio interno in Promozione contro il Borzoli.

Alle 15:00 via al resto del programma con tante sfide che si preannunciano aperte e combattute.

Si parte dal "Ruffinengo", dove seguiremo Legino - Ventimiglia. I verdeblu di Tobia andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva, ospitando i frontalieri alla prima stagionale, dopo il rinvio di sette giorni fa causato dall'alluvione che ha colpito l'estremo ponente ligure.

Uno stop che ha condizionato anche il Camporosso, la cui prima al "Comunale" sarà contro il Ceriale di Andrea Biolzi.

Scenderà in campo per lap rima volta anhce il Bragno, dopo il turno di riposo osservato il 4 di ottobre, mentre completerà il programma la partita sulla carta più interessante di giornata: Praese - Golfo Dianese. Entrambe le squadre non hanno infatti nascosto le proprie ambizioni di alta classifica, strizzando l'occhio al salto in Eccellenza.

Rinviate Arenzano - Celle Riviera e Voltrese - Veloce.