Così come nei campionati superiori anche la Coppa Liguria di Seconda Categoria vivrà una giornata estremamente lunga, partendo dal primo pomeriggio per inoltrarsi a serata inoltrata.

Un programma ricco di conferme e novità tra le società in campo, in attesa dell'avvio dei gironi ponentini calendarizzati per la prima domenica di novembre.

A seguire l'elenco completo degli incontri con gli orari del fischio d'inizio.