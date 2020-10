Calcio, Serie D. Il Covid non ferma Vado, Sanremese e Imperia: le tre ponentine di scena in Piemonte contro Saluzzo, Gozzano e Derthona

Prosegue ancora tra dubbi, timori e rinvii per Covid il campionato di Serie D, giunto già alla quarta giornata per quanto concerne il girone A di liguri, piemontesi e lombarde.

Tamponi e quarantene non condizioneranno, fortunatamente, le tre formazioni ponentine, tutte impegnate in trasferta (fischio d'inizio ore 15) contro Saluzzo, avversario odierno del Vado, Gozzano, che attende al "D'Albertas" la Sanremese, e Derthona, pronta a ricevere la visita dell'Imperia.

Tre sfide insidiose che Tarabotto, Bifini e Lupo non vogliono sbagliare, con l'obiettivo di raccogliere più punti possibili per mantenersi fin da subito in una zona di classifica tranquilla, missione numero uno in un campionato caratterizzato purtroppo da continui imprevisti dovuti al Covid.

In casa rossoblu, la vittoria contro il Borgosesia sembra aver riportato grande entusiasmo all'interno dello spogliatoio: "Il Saluzzo è una squadra quadrata, si difende molto bene e ha individualità interessanti che possono rendersi pericolose da un momento all'altro - evidenzia il ds Sonetti - andremo comunque in Piemonte con lo stesso spirito di mercoledì per cercare di portare a casa un grande risultato". Già a disposizione il nuovo difensore centrale Gabriele Vavassori.

Match di cartello quello che vedrà di fronte Gozzano e Sanremese, due delle formazioni più quotate dell'intero girone: i piemontesi hanno giocato fin qui una sola gara (4-1 al Vado), mentre la Sanremese, partita ieri pomeriggio per il mini-ritiro ad Arona, è alla terza sfida in sette giorni dopo il 3-2 esterno di Arconate e il pari a reti bianche contro la Castellanzese.

A caccia dei primi punti stagionali, invece, l'Imperia di mister Lupo, impegnata a Tortona contro il Derthona del vice presidente Cristiano Cavaliere e del dg Roberto Canepa, figure ben note all'intero panorama sportivo della regione dopo l'avventura alla guida del Savona Fbc fino all'estate 2019.

Rinviate Lavagnese-Legnano, Castellanzese-Casale e Varese - Caronnese.