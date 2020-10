Primo appuntamento in campionato e primi tre punti per il Ventimiglia, capace di espugnare 2-1 il "Ruffinengo". Una vittoria preziosa per il dirigente responsabile della prima squadra granata, Fabio Raco.

"Siamo contenti di avere espugnato un campo difficile contro un ottimo avversario. La nostra prestazione ci conforta e ci riempie di orgoglio, in un partita bella corretta e ben arbitrata".