FOTONOTIZIA, Andora: tripletta e pallone a casa per Leonardo Canu

Cinque gol in due partite rappresentano un bottino di primissimo livello per qualsiasi attaccante, ancor di più per Leonardo Canu che, nella propria carriera, non è stato un vero e proprio bomber.

Uno degli ultimi innesti nello scacchiere di mister Delfino ha avuto il grande merito di inserirsi subito al meglio nell'organico biancoblu, confermandosi con una tripletta contro la Carlin's Boys, dopo le due reti messe a segno domenica scorsa con l'Oneglia.

A fine partita pallone in mano, consegnato da Stefano Primoceri.