Racchette da padel: ecco quali sono le migliori attualmente sul mercato

Il padel è un derivato del tennis. Si gioca a coppie, in un campo chiuso che presenta due porte ai lati. La racchetta si chiama pala e le palline sono come quelle utilizzate in ambito tennistico, esteticamente, ma all’interno presentano una pressione minore. Il messicano Enrique Corcuera, alla fine degli anni ’60, voleva avere un campo di paddle tennis presso la sua abitazione. Avendo a disposizione uno spazio con la presenza di muri, li integrò nel gioco, che chiamò “padel”.

Le caratteristiche di una racchetta da padel

Questo sport è diffusissimo in Sud America e in Spagna. Negli ultimi anni, è diventato popolare anche in Italia, Paese in cui è stato realizzato il primo campo nel 1991. Oggi, i campi da padel hanno abbondantemente superato il migliaio sul suolo italiano. La Federazione Italiana Padel dipende attualmente dalla Federazione Italiana di Tennis. Il Comitato Olimpico Nazionale ha riconosciuto questo sport nel 2008. Le regole e il coordinamento di questa disciplina sportiva sono materia della FIP (Federazione Internazionale di Padel). È la FIP che, tra le altre cose, stabilisce come debbano essere le pale regolamentari.

Questi strumenti sportivi sono composti di diverse parti, come l’impugnatura, il telaio e la testa. L’impugnatura non deve superare i 20 cm di lunghezza e i 50 mm di larghezza (spessore, non più di 50 mm); la testa può essere di lunghezza variabile. Nel complesso, la pala non deve essere più lunga di 45,5 cm o presentare una larghezza e uno spessore superiori rispettivamente ai 26 cm e ai 38 mm. Nelle competizioni, il margine di tolleranza, per lo spessore, è 2,5%.

La superficie della racchetta può essere liscia, ruvida o piatta, e deve essere la medesima, su ogni lato. Il centro presenta dei fori di 9-13 mm. Nella “zona periferica” possono trovarsi fori di forma non cilindrica e di dimensioni non consone, basta che la cosa non abbia ricadute sul gioco. La presenza di eventuali dispositivi deve essere finalizzata solo a una corretta conservazione dell’oggetto e alla gestione delle vibrazioni e del peso. È obbligatoria la presenza di una cordicella o di un laccio non elastico, massimo di 35 cm, allo scopo di proteggere l’atleta dagli incidenti.

Quali racchette da padel acquistare

Il padel è uno sport abbastanza diffuso e si trovano delle buonissime racchette in commercio, anche online.

Una tipologia di racchetta adeguata sia a chi è agli inizi che a giocatori avviati, è la Head Ultimate Power è sicuramente una scelta ottimale. La tecnologia InnegraTM consente di gestire meglio gli urti. Questa racchetta è adatta sia a principianti che ad esperti, inoltre è esteticamente elegante con un tocco sbarazzino, effetto dato dai colori fluo che spiccano sulla base nera.

La custodia è compresa per i due modelli succitati come per la Bullpadel Hack 2020, appropriata per chi ha già esperienza o gioca a livello professionistico come tutti gli articoli con la forma a diamante. Bilanciamento alto (adattabile) e telaio in carbonio, il nucleo è in gomma MultiEVA a doppia densità. La Tecnologia Vibradrive contiene le vibrazioni. La Star Vie Metheora Warrior 2020, comprendente nel prezzo fodero e zaino, presenta un bilanciamento medio e mette l’atleta in condizione di infondere precisione nei tiri. Entrambi i piatti sono rugosi, adatti ai colpi a effetto.

Sempre per esperti, la Adipower 2.0 è l’articolo più potente dell’Adidas. Le tecnologie eXoskeleton e il Power Embossed Ridge ne potenziano la struttura, con un’ottima resistenza. Le superfici ruvide delle facce permettono di dare più effetto alla pallina.