Indossare una tuta, un paio di scarpe di ginnastica e andare a camminare sul lungomare, o intorno al proprio isolato, non sarà più sufficiente per evitare di indossare la mascherina (come successo durante l'ultima parte del lockdown).

Il Governo, tramite una nota, ha infatti precisato che solo per gli allenamenti podistici a media o elevata intensità sarà possibile evitare l'uso della mascherina, mentre per le semplici "camminate dolci", quest'ultima dovrà essere comunque indossata.