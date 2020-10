Calcio, Alassio FC. Non sarà Flavio Ferraro a guidare le vespe: "Felice del loro interessamento, ma le rispettive esigenze non collimano"

Tante voci sono circolate in merito alla panchina dell'Alassio FC, dopo che le vespe si sono presentate in campo, contro Pietra Ligure e Albenga, prive di guida tecnica.

La presenza ieri in tribuna al "Ferrando" di Flavio Ferraro non è passata inosservata, con lo stesso tecnico pronto a confermare l'interesse della società giallonera:

"C'è stato un contatto, lo confermo - ha spiegato l'allenatore valbormidese - e ringrazio Ragazzoni per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. Purtroppo ho però dovuto declinare la sua proposta. Spiace per la piazza e per la categoria, entrambe importanti, ma le rispettive esigenze purtroppo non collimano".