Lento nell'impostazione, abulico in attacco e permeabile nella fase difensiva: troppi difetti in una sola gara per l'Asd Savona per pensare di strappare punti a una Baia Alassio arrivata al "Chittolina" con grande rigore tattico.

Un andazzo che non è piaciuto al tecnico Cristian Cattardico, pronto ad ammettere con sincerità i limiti palesati dalla sua squadra.