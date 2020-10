Calcio, Soccer Borghetto. Niente voli pindarici per il presidente Ferrara: "La parola umiltà dev'essere come il nostro caffè al mattino"

Un buon percorso di Coppa Italia, con il passaggio del turno in saccoccia, e un avvio di campionato convincente.

Il Soccer Borghetto sta rispettando le buone aspettative che si sono coltivate nel corso dell'estate, seppur il presidente Andrea Ferrara, giustamente, non si lasci andare ai primi facili entusiasmi. Il percorso è ancora lungo per i biancorossi e il massimo dirigente borghettino ne è pienamente consapevole.

"Non posso che ringraziare ogni componente del club per quanto di buono fatto vedere fino ad oggi, partendo dal passaggio di turno in coppa, fino al buon esordio in casa della Golfo Dianese e alla vittoria in rimonta di ieri.

Mi auguro però che i ragazzi non si lascino trasportare dall'euforia, dimenticando i sacrifici che abbiamo compiuto per arrivare dove siamo ora.

La nostra missione è onorare questo campionato domenica dopo domenica, raccogliendo più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza.

La parola d'ordine per questa stagione si chiama umiltà: dovremo sempre ricordarcene, come per un buon caffè al mattino".