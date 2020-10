Endurance equestre, campionati italiani Young Rider: Federica Fulcini centra una grande medaglia di bronzo

E' stata la località di Vittorito, in Abruzzo, ad ospitare nello scorso fine settimana i Campionati italiani Young Rider Under 21 di sport equestri per la specialità endurance.

Grande risultato per la savonese Federica Fulcini e la sua Calendula Bosana, capaci di centrare la medaglia di bronzo con una super rimonta all'ultimo giro. A conquistare l’oro è stata l’amazzone toscana Lucrezia Bellaccini che ha prevalso rispetto alla laziale Elena Kiber Vinci.

Si sono dati battaglia diciannove binomi che hanno corso sul veloce e tecnico tracciato reso ancora più bello da una giornata climaticamente perfetta: "Grazie di cuore alla mia Calendula Bosana per la forza e la grinta che ha mostrato e per avermi fatto terminare nel migliore dei modi la mia carriera da Young Rider" le parole di Federica dopo la gara.