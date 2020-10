Calcio, Olimpia Carcarese. Mister Chiarlone ha in mente il prossimo step: "Giochiamo bene, ma possiamo essere più efficaci"

Dopo la vittoria roboante contro l'Altarese, per l'Olimpia Carcarese, una delle squadre più attrezzate del girone A2 di Prima Categoria, è arrivato un pareggio prezioso per la squadra di mister Loris Chiarlone.

I segnali per un progetto importante ci sono tutti, seppur alcuni affinamenti possano maturare con il passare del tempo.

Mister, era un po' il derby che ci si attendeva, dove avete avuto modo di esprimere le vostre caratteristiche.

"I ragazzi hanno globalmente disputato una buona partita, portando in campo quella che è il nostro credo durante gli allenamenti, Peccato non aver saputo mantenere un vantaggio fino a quel momento meritato, certo bisogna dire che abbiamo trovato un'Aurora combattiva, ma noi abbiamo saputo dimostrarci all'altezza".

A proposito di combattività, la sensazione è che la squadra debba sempre girare al 100% per risultare efficace.

"E' un passo in avanti che dobbiamo compiere. Per nostra filosofia cerchiamo sempre di proporre gioco e di condurlo quando possibile. Se ci riusciamo possiamo anche essere efficaci, lo step successivo riguarderà la gestione delle partite, in quelle fasi in cui magari non abbiamo il pallino del gioco. E' un processo di maturazione su cui stiamo lavorando".

Guardando la panchina di domenica, erano seduti: Allario, Clemente, Marini, Mombelloni, Cervetto, Alò, Ferrotti e Canaparo. Dev'essere un bel sollievo per un allenatore girarsi verso la panchina e vedere giocatori di così alto livello.

"Fisicamente non siamo ancora al 100% nella globalità dell'organico e contiamo di recuperare tutti nel più breve tempo possibile. Partire già con prestazioni di buon livello è incoraggiante, in attesa di riavere tutti completamente disponibili, ma in un torneo così particolare non possiamo dare nulla per scontato, mantenendo sempre alta la soglia di attenzione".