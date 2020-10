Il ko casalingo dell'Asd Savona contro la Baia Alassio è stato probabilmente il risultato più sorprendente dell'ultimo weekend calcistico, ma la formazione biancoblu di Cattardico non ha messo in campo quello spirito e quella cattiveria fondamentali per portare a casa i tre punti.

Ne è consapevole anche uno degli elementi di maggiore esperienza degli striscioni, Marc Tona, pronto a chiedere scusa a società e tifosi a nome di tutta la squadra