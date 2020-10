Bordighera e Ventimiglia, quando due club si rafforzano collaborando

In questo momento di estrema difficoltà per un gran numero di società sportive, è chiaro che bisogna tirar fuori i classici conigli dal cilindro e inventarsi di tutto pur di sopravvivere. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 è sotto gli occhi di tutti, ma rischia di fare grandi danni soprattutto a livello di basket locale.

È chiaro che è impossibile replicare in ogni regione quanto è stato fatto, ad esempio, in NBA, con la creazione di una vera e propria bolla, in cui è stata disputa l’ultima parte di stagione e soprattutto i playoff, le cui finali stanno tenendo con il fiato sospeso tantissimi appassionati della pallacanestro a stelle e strisce un po’ in tutto il mondo.

Proprio le finali di NBA, terminate pochi giorni fa, hanno risvegliato gli amanti delle scommesse sportive che potuto puntare proprio sulle gare finali del torneo dopo lo stop a tutte le attività.

Ci sono volute 6 partite per decretare il vincitore tra due squadre che si sono assolutamente meritate di arrivare fino in fondo alla competizione, ovvero i Los Angeles Lakers guidati dal duo Anthony Davis – LeBron James e dai Miami Heat, che hanno avuto in Butler un grandissimo leader in campo.

Alla fine l’ha spuntata la formazione del campione soprannominato “The Chosen One”, ovvero LeBron James, che ha conquistato il suo 4° titolo NBA e il premio come MVP, oltre che regalare alla squadra californiana il 17esimo titolo della sua storia.

L’accordo tra Ventimiglia e Bordighera

Se la bolla non è realizzabile nel basket italiano, soprattutto a livello regionale, è chiaro che ci si deve inventare dell’altro. E quale miglior strumento per provare a superare questo periodo insieme se non quello di collaborare. È questo uno dei tanti motivi che hanno spinto la Rari Nantes Bordighera e il Ventimiglia Basket a stringere e rafforzare un’intesa importante.

Le due società, che fanno parte dell’universo cestistico dell’estremo ponente ligure, in realtà, collaborano in modo soddisfacente già da diverse stagioni, con un occhio di riguardo in modo particolare nei confronti del basket femminile.

La volontà, di conseguenza, di questo nuovo progetto, è quello di cercare di far crescere il più possibile il movimento femminile in ambito regionale. Da qui nasce l’idea di lanciare il nuovissimo progetto che è stato prontamente ribattezzato P-Project.

Ecco il nuovo progetto dedicato al basket femminile

In realtà, il nome di tale progetto è un acronimo, in cui la prima P sta per Pink, ovvero basket in rosa. In realtà, però, quella P sta anche per passione, dato che è stato proprio il basket a rendere ancora più unite queste due società, che lavorano in una sola direzione già da qualche anno e che non smettono mai di volersi migliorare.

Il terzo significato di quella prima lettera P è Ponente. Esatto, avete capito bene: si tratta di un progetto che mira ad accogliere a formare tutte quelle ragazze che non arrivano solo ed esclusivamente da Bordighera piuttosto che da Ventimiglia, ma anche da Taggia piuttosto che da Ospedaletti. L’obiettivo è quello, con il passare del tempo e man mano che l’esperienza in questione sarà sempre più strutturata, di trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento per l’intero settore cestistico all’interno della provincia di Imperia.