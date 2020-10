Atletica: da Varazze arrivano buoni riscontri per i Cadetti del Cus Savona

Marco Mura, deus ex machina del Cus Savona, insieme a Filippo Tortu

In occasione della riunione regionale tenutasi sabato scorso a Varazze, sono giunti importanti risultati dai cadetti del CUS Savona.

Il sodalizio che svolge in suoi allenamenti alla Fontanassa di Savona ha fatto registrare la vittoria di Martina Cipollini, che ha frantumato il suo record personale lanciando il peso da kg. 3 a mt. 8.62 con un miglioramento di oltre un metro, realizzando una delle migliori prestazioni della manifestazione.

Negli 80 metri, sempre della categoria cadette, Aurora Vescio si imposta agevolmente con il suo Record stagionale facendo fermare il cronometro a 11”18.

Carlos Rodriguez, classe 2006, al suo esordio in questa distanza si è classificato secondo nei 300 mt. con un crono, 46”15, che non lo soddisfa in quanto appesantito molto da una partenza troppo forte che ha compromesso sicuramente il risultato.