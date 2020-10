Biciclette elettriche: caratteristiche e principali tipologie

Chi ama pedalare all'aria aperta non può fare a meno di un’e-bike. Spostarsi in modo rapido godendosi l'itinerario è un piacere irrinunciabile e una bicicletta elettrica è il modo migliore per vivere appieno ogni percorso.

Tuttavia, scegliere il modello giusto non è così scontato: il mondo delle biciclette elettriche è sempre più vasto e ogni proposta nasce per adattarsi a un'esigenza ben precisa.

Si distinguono, infatti, biciclette elettriche per gli itinerari urbani, per la corsa, per il trekking e le eMTB, modelli accomunati dalla cosiddetta pedalata assistita, ma con una serie di caratteristiche molto differenti: conoscerle e distinguerle è il modo migliore per effettuare una scelta consapevole, così da non rischiare di montare in sella al modello sbagliato.





E-bike: dal motore alla batteria, tutte le caratteristiche

Prima di scegliere una bicicletta elettrica è fondamentale considerare diverse caratteristiche. Una delle più importanti è il motore, il sistema che permette di avvalersi di un aiuto silenzioso, per pedalare con uno sforzo minore.

Maggiore è la potenza del motore, migliori saranno le prestazioni e l'assistenza nel corso del tragitto; ma non si tratta dell'unica variabile a cui bisogna prestare attenzione. Un’ e-bike , infatti, è frutto di una serie di ritrovati di altissima tecnologia che operano in simultanea per un'esperienza di guida eccellente.

In particolare, a fare di una bicicletta elettrica un prodotto dalle prestazioni eccellenti è la batteria, che definisce l'autonomia di pedalata aumentando le distanze percorribili. A definirne la durata sono i wattora: maggiore sarà questo valore, migliore sarà l’efficienza del veicolo.

In ogni caso, tra le altre caratteristiche di cui bisogna tenere conto nella scelta di una bicicletta elettrica ci sono il telaio, le sospensioni e le gomme, che possono rispondere a esigenze molto diverse, al variare di geometrie e assetti.



Comodità ed efficienza: le e-bike da città

Le city bike elettriche, anche note con il termine di eCity, sono quelle biciclette elettriche progettate per gli spostamenti quotidiani.

Grazie alla loro leggerezza, sono perfette sulle strade asfaltate per concedersi una piacevole esperienza di guida in città, e sono ideali per fare compere o per svolgere le incombenze di tutti i giorni.

Perfette per il percorso da casa al lavoro sono invece le biciclette elettriche pieghevoli: e-bike compatte, caratterizzate da motori di ultimissima generazione, ideali per i pendolari che abbiano la necessità di alternare percorsi in sella ai tragitti a motore.

Assicurano una praticità senza confini e possono essere utilizzate per coprire qualsiasi distanza, prima di essere richiuse per facilitarne l'ingresso sul bus o nel portabagagli.



E-MTB per i percorsi off road

L'altra grande categoria delle biciclette elettroniche è quella delle mountain bike elettriche, anche note con la sigla di eMTB: modelli progettati per rispondere alle esigenze degli appassionatati delle due ruote e in particolare di chi ama affrontare anche i percorsi più tortuosi. In questo caso, in quanto bici elettriche adatte anche ai sentieri off road, le caratteristiche a cui prestare attenzione prima dell'acquisto sono diverse.

Più nel dettaglio, una mountain bike elettrica con doppi ammortizzatori offre un’esperienza di guida ottimale soprattutto in presenza dei sentieri rocciosi caratteristici dei percorsi fuori strada.

La selezione di gomme con una migliore aderenza permette invece di effettuare percorsi in salita e in discesa più agevolmente, per un comfort di guida maggiore e una pedalata ad altissimo livello.

I modelli di mountain bike elettriche si avvalgono inoltre di piccole caratteristiche che rendono l'esperienza di guida più agevole. È il caso delle bici elettriche dotate di un display visibile con qualsiasi condizione esterna o di quelle con reggisella telescopico.

I diversi modelli di e-bike, naturalmente, attualmente sono disponibili anche online, su portali di attrezzature sportive come Botteroski.com, da sempre punto di riferimento degli amanti dello sport all'aria aperta.