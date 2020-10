Calcio, Alassio FC. Anche Ivan Monti era in corsa per la panchina: "Ringrazio Ragazzoni per la schiettezza"

Poteva essere un vero e proprio ritorno quello di Ivan Monti alla guida dell'Alassio FC, un ritorno che davvero per poco non si è concretizzato.

Oggi toccherà a Leo Andrian dirigere l'allenamento, ma l'ex tecnico delle vespe avrebbe potuto ripartire proprio dalla panchina del "Ferrando".

"Ho avuto piacere di parlare con Stefano Regazzoni e lo devo ringraziare per la schiettezza con la quale mi ha descritto la situazione dell'Alassio. Sarebbe stata una sfida affascinante, soprattutto partendo dalle difficoltà iniziali, però non ho potuto accettare per via degli allenamenti pomeridiani, incompatibili con il mio lavoro.

Auguro però all'Alassio di poter dire la sua in un torneo che, grazie al format, offre loro spazio di recupero e la possibilità di giocarsi ogni carta utile per la permanenza nella categoria.

Da parte mia continuerò ad aggiornarmi seguendo quante più partite possibili, in attesa di una nuova chiamata. La voglia di rientrare c'è, vedremo quando se ne presenterà la possibilità".