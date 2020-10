Calcio, Prima Categoria A2. L'Altarese fa sua la sfida contro il Millesimo, mister Molinaro: "Dobbiamo recuperare il gap delle nostre avversarie. La salvezza sarebbe un grande risultato"

Potrebbe essere stata la domenica della svolta per l’Altarese, i giallorossi hanno superato per 2 a 1 l’ostico Millesimo e hanno subito dimenticato il KO esterno della prima di campionato. Felice e soddisfatto l’allenatore Gianluca Molinaro, che interviene ai nostri microfoni mostrando tutta la sua gioia:

“Sono davvero felice per la prestazione dei ragazzi, specialmente nei primi 45 minuti. Il Millesimo è una squadra molto forte, a cui vanno i miei complimenti per la gara corretta, che si si conosce da tempo e che ha fatto un mercato estivo di tutto rispetto. Siamo stati bravi a non disunirci dopo l’espulsione, dobbiamo partire da questa gara per provare a costruire la nostra salvezza.”

Una squadra costruita all’ultimo e che avrà ancora bisogno di tempo per ingranare: “Domenica abbiamo conquistato un risultato molto utile per la nostra crescita, dobbiamo lavorare settimana dopo settimana aggiungendo sempre piccoli tasselli in più. Partiamo indietro rispetto alle altre perché abbiamo rifondato completamente la squadra, la società non ci ha mai chiesto nulla, ma siamo noi a voler centrare una salvezza insperata.”