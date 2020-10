La Commissione Europea incontra le tenniste Carola e Vittoria a Finale Ligure

“Ma c'è un'immagine che mi è rimasta impressa nella mente in questi ultimi sei difficili mesi, un'immagine ci fa vedere il mondo attraverso gli occhi dei nostri figli. È l'immagine di Carola e Vittoria, le due ragazze che giocano a tennis sui tetti di due palazzi diversi in Liguria. Non è solo il coraggio e il talento delle ragazze che colpisce. È la lezione che c'è dietro, che ci dice di non consentire agli ostacoli di averla vinta, di non restare attaccati alle convenzioni, di cogliere l'opportunità del momento. Questo è ciò che Carola, Vittoria e tutti i giovani europei ci insegnano sulla vita, giorno dopo giorno. Questo è il messaggio della prossima generazione di europei. Questa è NextGenerationEU”.

Con queste parole un mese fa la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen citava Carola Pessina e Vittoria Oliveri - le due ragazze che durante il lockdown si tenevano in allenamento giocando a tennis sui tetti di Finale Ligure - come esempio di coraggio, talento e determinazione per le nuove generazioni chiamate a costruire l’Europa del futuro.

Per rendere omaggio alla loro resilienza, tenacia, creatività e perseveranza, il 17 ottobre 2020 alle ore 11.00 il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Antonio Parenti incontrerà le due ragazze presso il Tennis Club Finale e consegnerà loro due targhe ricordo: “Giocando a tennis sui tetti dei palazzi durante i mesi difficili della pandemia Carola e Vittoria ci hanno insegnato a non mollare mai soprattutto quando tutto diventa difficile, superando le difficoltà con talento, creatività, e coraggio. Con il loro esempio, il messaggio principale che rivolgono all’Europa tutta, e in particolare ai loro coetanei, è che ogni ostacolo è fatto per essere superato”.

All’incontro con Carola e Vittoria parteciperà il Sindaco della Città di Finale Ligure Ugo Frascherelli. Dopo la consegna delle targhe, Carola e Vittoria eseguiranno alcuni palleggi nel campo messo a disposizione dal Tennis Club Finale.