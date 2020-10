Motori: arriva un nuovo titolo tricolore per Loris Bottino e Simone Zamboni

Sul tortuoso e veloce tracciato del Passo dello Spino la coppia Loris Bottino e Simone Zamboni conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di campioni italiani velocità in salita classe sidecar.

“Con questo risultato abbiamo conservato il titolo che avevamo conquistato nel 2019 -sottolinea Zamboni - dopo i round di Arezzo e Pieve Santo Stefano al Passo dello Spino ci siamo portati a 51 punti dai nostri diretti inseguitori, a Frosinone vincendo entrambi le manche si possono ottenere massimo 50 punti, il titolo è matematicamente nostro ed ora stiamo valutando se partecipare all ultimo round in programma il 18 ottobre”.

Allo Spino Bottino e Zamboni si sono misurati su una delle strade più belle del campionato. “ È più larga di altre, non c’erano varianti con le balle di paglia nei tratti più veloci, quindi abbiamo sfruttato al massimo il motore, con coraggio - prosegue Zamboni- nella prima giornata di gara, con il sole abbiamo vinto con circa tre secondi di vantaggio, mentre nella giornata di domenica sotto una pioggia battente il nostro vantaggio è stato di quasi tredici secondi.

Io e Loris ci fidiamo molto l’uno dell’altro, la fiducia in questi casi è l’ arma fondamentale, -un minimo errore, un movimento sbagliato o fuori tempo del passeggero potrebbe far perdere aderenza al sidecar soprattutto alle alte velocità- questo ci consente di rischiare più degli altri equipaggi. Sul sidecar la funzione del passeggero è importante tanto quanto quella del pilota, prima della gara percorriamo con lo scooter il tracciato fino a conoscerlo perfettamente a memoria, scambiandoci le impressioni ed i consigli, osserviamo ogni asperità dell’asfalto, i dossi e le buche, ogni cosa..”

Obiettivi per la prossima stagione..?

“ Con il nostro sidecar puntiamo al terzo titolo italiano e pensiamo di partecipare a qualche gara al campionato europeo in pista.

Volevo ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto. Ringraziamo il nostro sponsor principale Wosa yacht refit-survey, Domenico della carrozzeria Intercar di Avigliana (TO) e come supporto la Faletto Meccanica”.