Sarà una pausa dal calcio di tempo indefinito quella che si prenderà Franz Laoretti.

L'ormai ex direttore generale della Cairese ha infatti rassegnato le dimissioni dal sodalizio gialloblu.

I motivi del passo indietro, da quanto filtra, non riguardano la sfera puramente calcistica, motivo per cui sono da escludere, come motivazione principale della separazione, contrasti con il club valbormidese.