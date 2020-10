Serie D. Covid, il Varese non gioca neppure domani: il Fossano rinvia per il virus. Disabato, lungo stop

Dalla nostra redazione di Varese (Varesenoi.it)

Niente da fare per il Varese: salta anche la partita di domani a Fossano. La società piemontese ha infatti chiesto il rinvio per la positività di un giocatore al Covid ed è in attesa della scontata ufficialità: è la quarta partita su cinque che la squadra di Sassarini è costretta a non disputare (due per la positività di un elemento nella propria rosa e altre due perché la stessa sorte è toccata agli avversari).



Appuntamento, forse, a domenica prossima con la Folgore Caratese al Franco Ossola quando il Varese potrebbe recuperare l'attaccante Salvatore Lillo e forse il portiere Ovidjus Siaulys (infortunato a una mano nell'ultima sfida persa con il Pont Donnaz a Masnago) ma non Donato Disabato: i tempi di recupero per il centrocampista, vittima di una probabile lesione muscolare, saranno lunghi. Non lo rivedremo in campo prima di un mese.



Oggi intanto la Juniores biancorossa affronterà al Franco Ossola la Vis Nova Giussano dopo l'ottimo esordio di Ponte San Pietro (1-1): calcio d'inizio alle 15.30.





Serie D - Quinta giornata

Oggi, ore 15: Caronnese-Chieri.

Domenica - Ore 15

Arconatese-Castellanzese, Caronnese-Chieri, Casale-Bra, Caratese-Pont Donnaz, Fossano-Città di Varese rinviata, Imperia-Sestri, Lavagnese-Gozzano, Legnano-Saluzzo, Sanremese-Borgosesia, Vado-Derthona rinviata al 28 ottobre.



Classifica

Bra 10. Pont Donnaz, Derthona 9. Borgosesia 7. Caronnese*, Sestri Levante, Saluzzo 6. Caratese, Sanremese*, Castellanzese* 5. Vado 4. Gozzano**, Fossano, Arconatese 3. Lavagnese***, Legnano***, Chieri* 1. Imperia*, Città di Varese**, Casale*** 0.



***tre partite in meno

**due in meno

*una in meno