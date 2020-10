Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Anche il Murialdo rinuncia al proprio incontro per timori di contagio

Sarà un girone 4 praticamente fermo quello di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Pallare - Olimpia Carcarese B è stata infatti rinviata, mentre Cengio - Murialdo sarà vinta a tavolino dai granata.

Anche il Murialdo, come il Calizzano, ha infatti confermato la propria volontà di non scendere in campo oggi pomeriggio.

La squadra di mister Alloisio, dopo un confronto interno nel corso alla settimana, ha chiesto di essere tutelata sul fronte lavorativo, volendo così limitare, dal proprio punto di vista, i rischi di un possibile contagio o quarantena.