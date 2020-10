Calcio, Serie D: solo sette gare nel pomeriggio, Sanremese e Imperia aspettano Borgosesia e Sestri Levante

Lo stop ai campionati dilettantistici appare ormai probabile, seppur non si sappia ancora di preciso come possa venir gestito il campionato di Serie D.

La valenza nazionale del torneo lo ha infatti preservato dallo stop in Lombardia, motivo per cui bisognerà attendere il Dpcm di questa sera per avere un quadro chiaro della situazione.

La palla oggi pomeriggio però passerà al campo, con il Vado ai box a causa del caso di coronavirus riscontrato in settimana. Stessa sorte toccherà a Città di Varese - Fossano, mentre nell'anticipo di ieri il Chieri ha battuto a domicilio la Caronnese.

Il quadro odierno vedrà quindi solo sette partite: con Sanremese e Imperia pronte a ricevere Borgosesia e Sestri Levante.

Il quadro completo: