Calcio, Seconda e Terza Categoria: c'è un possibile spiraglio per la partenza dei campionati

Com'era facile attendersi stamattina è iniziato un frenetico giro di telefonate tra le varie società per capire la reale portata del Dpcm emanato ieri sera dal presidente Giuseppe Conte.

Lo stop alle attività provinciali bloccherebbe infatti i tornei di Seconda e Terza Categoria, ma un cavillo burocratico, non da poco, potrebbe permettere il via dei campionati.

I tornei di per sè avrebbero infatti rilevanza ragionale, dislocandosi nei vari gironi, però solo la loro organizzazione verrebbe infatti demandata alle singole delegazioni provinciali.

Uno spiraglio attraverso il quale si potrebbe far spazio il via dei campionati, ma per avere le varie ufficialità del caso bisognerà attendere il pronunciamento del Comitato Regionale Ligure.