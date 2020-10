Calcio. SECONDA CATEGORIA E PARTE DELLE GIOVANILI PROSEGUONO, POSSIBILE STOP DI DUE SETTIMANE DEI CAMPIONATI PER FAVORIRE I RECUPERI

Nel corso della tarda mattinata vi abbiamo raccontato come si fosse aperta una breccia, rispetto a quanto annunciato ieri, in merito alla disputa dei campionati di Seconda Categoria. Non solo, il via libera è arrivato dal Comitato Regionale Ligure, in parte, anche per i campionati giovanili. Si ferma invece l'attività di base.

La nota:

Con riferimento al D.P.C.M. del 18/10/2020, al fine di meglio sintetizzare alcuni aspetti e novità introdotti nello stesso, si precisa quanto segue:

Modificazione Art. 1, comma 6, lettera e): “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale… omissis…”: per quanto di nostra competenza ricadono in questa specificazione le seguenti manifestazioni:

Campionato di Eccellenza;

Campionato di Promozione;

Campionato di Prima Categoria;

Campionato di Seconda Categoria;

Campionato Regionale Under 19 Gironi di “Eccellenza”;

Campionato Regionale Under 19 Gironi di “Secondo Livello”;

Campionato di Eccellenza femminile;

Campionato Regionale Under 19 femminile;

Campionato Calcio a Cinque Serie “C” maschile;

Campionato Calcio a Cinque Serie “C” femminile;

Campionato Calcio a Cinque Under 19 maschile;

Coppa Italia Eccellenza;

Coppa Italia Promozione;

Coppa Liguria di Prima Categoria;

Coppa Liguria di Seconda Categoria;

Coppa Italia Eccellenza femminile;

Coppa Liguria Under 19 femminile;

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie “C” maschile;

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie “C” femminile;

Qualificazioni Under 17 maschili;

Qualificazioni Under 16 maschili;

Qualificazioni Under 15 maschili;

Qualificazioni Under 14 maschili;

Campionato Under 17 femminile;

Campionato Under 15 femminile:

Campionato Under 17 Calcio a Cinque maschile;

Campionato Under 15 Calcio a Cinque maschile;

Per quel che concerne la Terza Categoria e la rispettiva Coppa Regione, sono in corso a livello nazionale approfondimenti finalizzati all’identificazione della stessa tra quelle di interesse regionale o provinciale, nel qual caso sarebbe preclusa la ripresa delle competizioni. Si conferma che gli allenamenti sono consentiti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalla F.I.G.C..

Modificazione Art. 1, comma 6, lettera g): non sono consentite gare e competizioni per l’attività di base, mentre, per quel che concerne gli allenamenti, come detto a porte chiuse, sono al momento consentiti in forma individuale secondo le indicazioni del protocollo F.I.G.C. “PROTOCOLLO ATTUATIVO NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (SARS-COV-2), PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI BASE E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO”, anche se sono in corso approfondimenti a livello nazionale per verificare la possibilità di forme di allenamenti tradizionali.

Per quanto sopra, si intendono confermati i programmi gare pubblicati con i diversi Comunicati Ufficiali e relativi al fine settimana del 24/25 ottobre ed ad eventuali recuperi infrasettimanali ad eccezione di quelli relativi alla Coppa Liguria di Terza Categoria.

Questo Comitato Regionale, stante il numero cospicuo di recuperi in calendario, sia per quanto concerne i diversi Campionati che le Coppe Italia/Regione, sta valutando la possibilità di sospendere dopo il predetto fine settimana del 24/25 ottobre, per due settimane, i campionati delle diverse categorie al fine di procedere all’effettuazione del maggior numero di recuperi possibile in giornate festive.