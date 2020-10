Calcio, anche la Letimbro resta alla finestra in attesa di nuovi comunicati: "Niente allenamento mercoledì, prioritario il rispetto dei protocolli"

La scorsa settimana Un. S. Letimbro aveva comunicato la decisione di interrompere gli allenamenti in attesa del nuovo DPCM di domenica che, però, di fatto,

consente la prosecuzione dei campionati dilettantistici: al momento, ancora in attesa di eventuali chiarimenti tra Federazione e Ministero per capire le misure da adottare U. S. Letimbro 1945, non sosterrà, come già comunicato la seduta di mercoledì.



"Prendiamo atto delle decisioni del Governo ma, al momento, abbiamo preferito aspettare in attesa di leggere il comunicato di giovedì per capire se saranno modificati i termini dell'isolamento in caso di positività, fermo restando che dovendo continuare il campionato sarà sempre più prioritario il rispetto dei protocolli ".

La squadra, preso atto che al momento 5 ragazzi hanno fatto un passo indietro, si ritrovera' venerdì sera per preparare la trasferta di domenica sul campo dell'Aurora Cairo.