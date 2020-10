Calcio. Calizzano e Murialdo escluse dalla Coppa Liguria di Seconda Categoria

Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che la stessa non ha avuto luogo per la mancata presentazione della società MURIALDO , nella data ed all'ora prevista per la disputa della stessa;

Visto il preannuncio di ricorso sulla gara in epigrafe, presentato dalla Soc. MURIALDO , con mail in data 18 ottobre 2020, h 18:41:45, all'indirizzo mail referti.genova@lnd.it ed avente oggetto PREAVVISO DI RECLAMO, in cui si dice: " Oggi 18 Ottobre 2020 la partita di Coppa Liguria di Seconda Categoria Girone 4 "A.S.D. Murialdo - U.S.D. Cengio" non si è disputata in quanto la sottoscritta società si è rifiutata di scendere in campo per cause di forza maggiore, al fine di tutelare la salute dei propri tesserati contro la pandemia da COVID-19.