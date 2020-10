Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Ritrova il sorriso il Sassello battendo il Santa Cecilia, capitan Rebagliati: "Abbiamo margini di miglioramento, vedremo per quanto giocheremo ancora"

Ritrova il sorriso il Sassello che in casa contro il Santa Cecilia vince 2 a 0. Dopo la sconfitta di misura contro il Priamar in Coppa Liguria di Seconda Categoria, i biancoblù sono subito ripartiti, centrando il primo successo della stagione. A decidere la sfida in favore della squadra di Valicenti è stato il capitano Danilo Rebagliati, autore di una doppietta:

“Abbiamo fatto una buona prestazione, contro un’ottima squadra come quella del Santa Cecilia. Abbiamo patito il campo pesante, dobbiamo continuare ad allenarci perché la strada è ancora lunga. Sono felice sia della mia prestazione, ma soprattutto della squadra, è merito dei miei compagni se sono riuscito a trovare il goal due volte.”

Una situazione pandemica ancora precaria e che inevitabilmente condiziona il mondo del calcio dilettantistico: “Ora proseguiamo a giocare ma penso che la sospensione delle attività sia dietro l’angolo. In queste categoria si gioca per passione, quindi la salute viene prima di tutto. Vedremo cosa decideranno, sicuramente sono più preparati di noi per prendere determinate decisioni.”