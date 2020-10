Continua ad allungarsi la lista di squadre ferme ai box a causa del Covid.

Anche il Molassana dovrà infatti interrompere la propria attività dopo alcuni casi riscontrati all'interno della prima squadra e della juniores rossoazzurra.

Rinviate di conseguenza le sfide del prossimo weekend: l'under 19 non scenderà in campo ad Albenga, così come la prima squadra impegnata contro la Fezzanese