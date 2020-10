Calcio, l'Andora rende omaggio a Gianvito Garassino: "Grande capitano e grande uomo, ha rappresentato e onorato i nostri colori"

E' notizia di questa mattina l'addio al calcio giocato da parte di Gianvito Garassino. Con una nota ufficiale sulla propria pagina Facebook, l'Andora ha voluto salutare e ringraziare il suo ex capitano

La società vuole ringraziare un grande CAPITANO e un grande UOMO quale è Gianvito Garassino che ha rappresentato e onorato i nostri colori negli ultimi due decenni con umiltà e sacrificio e che oggi ha preso la dolorosa decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Un grazie infinito GARASSA per le tue punizioni(leggendarie), per la tua presenza nello spogliatoio che ha fatto crescere tanti giovani con la tua umiltà e perseveranza nel lavoro.

Un grazie per aver fatto sognare generazioni di ragazzini che venivano a vederti negli anni dell’Eccellenza è dicevano “un giorno voglio giocare con Garassino”.

Speriamo sia un arrivederci al mondo del calcio perché il calcio ha bisogno di te anche senza gli scarpini 💙

