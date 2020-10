Calcio. Ospedaletti dopo il nuovo Dpcm: "Priorità alla salute dei nostri atleti, attendiamo novità per capire cosa possiamo fare e come"

Tra le società che la scorsa settimana hanno deciso di interrompere gli allenamenti c'è l'Ospedaletti di mister Caverzan, rimasta ferma ai box anche domenica dopo il rinvio del match contro il Campomorone.

Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm, che consente la prosecuzione dei campionati dilettantistici, la società orange resta comunque in attesa di ulteriori chiarimenti tra Federazione e Ministero per capire le misure da adottare:

"Attendiamo 48 ore, abbiamo preferito fermarci per attendere le interpretazioni della Federazione per capire cosa possiamo fare e come, fermo restando che la nostra priorità è la salute dei nostri atleti"