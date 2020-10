Calcio. Pietra Ligure, non basta una prima mezz'ora da manuale contro l'Albenga. Pisano: "La prestazione resta, il 2-1 a fine primo tempo però non va concesso..."

Trentacinque minuti di assoluto dominio e un doppio vantaggio dimezzato proprio a ridosso dell'intervallo, prima della rimonta firmata Marquez-Fonjock a rendere davvero amara la domenica del Pietra Ligure.

L'Albenga si prende la rivincita dopo lo 0-1 subito in Coppa Italia e supera 3-2 in rimonta la squadra di Pisano, che dopo la gara analizza con grande lucidità la prova dei suoi: "La squadra è partita fortissimo la prima mezz'ora - analizza il tecnico biancazzurro - e se andiamo sul 3-0 nessuno può dire nulla. Nella ripresa poi l'Albenga è venuta fuori approfittando anche del nostro inevitabile calo, ma la prestazione della squadra resta. Il gol del 2-1 a fine primo tempo? Non va assolutamente concesso, così come il rigore da cui è nato il 2-2: sono situazioni viste e riviste in allenamento, bisogna ancora crescere a livello di mentalità".

E' un Pietra ancora condizionato dalle assenze, nonostante le ottime prestazioni fornite da tutti i ragazzi fin qui chiamati in causa: "Ci mancavano cinque giocatori che nell'arco dei novanta minuti e delle varie rotazioni sono importantissimi - evidenzia ancora Pisano - anche se ho ben poco da rimproverare a chi, fino ad ora, è sceso in campo: Battuello e Rignanese hanno giocato una grande gara così come Szerdi, la cui espulsione mi pare francamente assurda. Arbitraggio da rivedere? Negli ultimi venti minuti ha girato più dalla loro parte, ma l'Albenga ha messo in campo una grande prestazione nella ripresa riuscendo a ribaltare il risultato".