Calcio, Prima Categoria A2. Nel derby del Santuario Letimbro e Speranza si spartiscono la posta in palio, Diego Carminati: "Gara tirata come previsto, ma importante tornare a fare punti"

Il derby è una di quelle partite che non fa classifica, che per molti vale più di un’intera stagione. Sicuramente combattuto quello che è andato in scena tra Letimbro e Speranza nell’ultimo turno di campionato, il secondo derby del Santuario di questa stagione è terminato con il risultato di 2 a 2. A firmare il definitivo pareggio è stato Diego Carminati, che dagli 11 metri spiazza il portiere rossoverde e regala un punto a mister Oliva:

“Penso che per quello che si è visto in campo in fin dei conti il pareggio sia il risultato più giusto, è una partita che storicamente è molto tirata e domenica questa “regola” è stata confermata. Partita maschia e a tratti anche brutta, ma per noi era importante tornare a fare punti dopo il brutto KO in casa della Vadese.”

Al momento la Federazione ligure ha confermato che i campionati proseguiranno: “Da un lato c’è la voglia di giocare, ma dall’altro penso si debba fare un passo indietro. Tra contagi e quarantene non è facile andare avanti, in questo weekend sono state numerose le sfide che non si sono disputate. In caso di stop, e un’eventuale ripresa più avanti, diventerà un campionato unico nel suo genere, i due mini gironi di qualificazione erano già una novità, ma una pausa renderebbe tutto ancora più anomalo.”

L’attaccante ha poi voluto fare una dedica speciale dopo aver gonfiato la rete: “L’ho dedicato al mio nipotino, era la prima volta che veniva a vedere una partita dal vivo e per questo sono molto felice di aver segnato.”