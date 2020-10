Calcio. Serie D, il Vado riprende la preparazione... online! Rossoblu sempre in quarantena in attesa dei tamponi, verso il rinvio anche la sfida con il Bra

Prosegue la quarantena per i giocatori del Vado dopo il caso di positività al Covid riscontrato venerdì scorso all'interno del gruppo squadra rossoblu.

I ragazzi, che non destano alcuna preoccupazione dal punto di vista medico, torneranno così a lavorare già nella giornata odierna, seppur solamente dalle rispettive case davanti a un computer.

I preparatori Iovine e Laganaro, infatti, guideranno gli incontri in via telematica per cercare di non disperdere tutto il lavoro portato avanti negli ultimi due mesi, in attesa di poter tornare ad allenarsi sul campo.

Sanificati intanto tutti gli spazi dello stadio "Chittolina", in attesa dei tamponi che verranno effettuati probabilmente entro la fine della settimana.

Sempre più probabile quindi anche il rinvio della sfida in programma domenica a Bra, così come il recupero di mercoledì 28 ottobre contro il Derthona.