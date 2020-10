Coni Point Savona, la nota del Delegato Roberto Pizzorno sul nuovo DPCM: "Il Governo presti la massima attenzione al mondo del dilettantismo sportivo"

“Rivogliamo al Governo un accorato appello affinché, in questo difficilissimo momento che chiama tutti all’unità e al rigore, presti la massima attenzione al mondo dello sport e dell’associazionismo.

Lo dichiara il delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno, che aggiunge: "Il nostro mondo muove energie immense, racchiude un valore e un patrimonio eccezionale con migliaia di atleti, di tecnici e di dirigenti volontari, il grande motore del sistema sport italiano, che non può essere disperso”.

Conclude Pizzorno: “Il Governo fa bene a dare il massimo rigore per combattere l’epidemia, ma non deve assolutamente penalizzare il mondo del dilettantismo sportivo, quello delle palestre e delle piscine e neppure quello degli impianti sportivi scolastici che sono la base per lo svolgimento dell’attività di moltissime società sportive italiane per i giovanissimi”.