Nuova ordinanza dalla Regione Liguria: lo sport resta vincolato al Dpcm

La nuova ordinanza firmata dal presidente Giovanni Toti, pochi minuti fa, ha messo in allarme gli sportivi liguri, partecipanti ai campionati dilettantistici regionali.

All'interno della stessa è infatti confermato il divieto assoluto per manifestazioni pubbliche e private e, in alcuni club, si era palesato il dubbio che all'interno delle stesse potessero essere presenti i campionati dilettantistici regionali.

Questi ultimi però, come confermato alla nostra redazione, restano vincolati all'ultimo Dpcm nazionale che conferma quindi il via libera per i tornei con valenza nazionale e regionale.

PER CONSULTARE E SCARICARE L'ORDINANZA CLICCA QUI