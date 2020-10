Pallavolo, nasce la nuova FinalMaremola dalla collaborazione tra Volley Team Finale e Maremola Volley

Durante la scorsa stagione agonistica, le società Maremola e Finale avevano avviato un progetto di collaborazione per alcune categorie del settore femminile. Già solo dopo qualche mese si erano cominciati a vedere i primi frutti dell’operato nei campionati disputati (1DF, 3DF e U18F) e nella crescita tecnica delle ragazze, crescita che ha consentito ad alcune giovani promesse pietresi di militare, durante alcuni incontri, nelle file della serie D femminile del Volley Finale.

Visto il buon esito della collaborazione, si è deciso pertanto di proseguire il progetto, rafforzando l’intesa tra le due società.

Nasce pertanto nel mese di ottobre la nuova società denominata FinalMaremola, fortemente voluta sia dalla parte dirigenziale nelle persone dei Presidenti Schiappapietra e Robutti, ma soprattutto dallo staff tecnico condiviso.

La nuova società avrà a disposizione un grande bacino di giovani atlete, circa 60, pronte a dare il meglio di sé e affrontare numerosi campionati sia giovanili (a partire dall'under 14 fino all’under 19), sia di categoria (1DF, 2DF, 3DF). Gli allenamenti e le future (speriamo) partite si suddivideranno tra i tutti i campi di gioco di Finale e Pietra.

Obiettivo primario della nuova società sarà la crescita tecnica delle atlete, seguite con attenzione e passione dallo staff tecnico che si è dimostrato finora molto coeso e orientato all'obiettivo.

La collaborazione tra le due società muove i suoi primi passi anche nel settore maschile con ben quattro squadre composte da atleti pietresi, misti a finalesi (under 13 e 14 e addirittura 2 under 15): un bel segnale per il settore maschile in tempi di forte crisi.