Calcio. Albenga sempre più in salsa argentina con i gol di Facundo Marquez: "Voglio fare meglio dello scorso anno"

Nella risicata scaletta di partite andate in scena domenica scorsa, salta ancora agli occhi la vittoria in rimonta dell'Albenga contro il Pietra Ligure.

Tre punti di marca argentina, vista la doppietta messa a segno da Facundo Marquez

“Sono contento per i due gol ma ancora di più per la vittoria – ha dichiarato Facundo Marquez – dobbiamo imparare però dai trenta minuti iniziali del primo tempo, dove non abbiamo fatto bene: dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché non sempre si riesce a rimontare. La squadra ha nel complesso meritato il successo e siamo contenti di aver vinto la prima partita di nuovo con la nostra gente sugli spalti. I miei quattro gol da inizio campionato? Se ho deciso di rimanere ad Albenga è perché voglio fare meglio dell’anno scorso, lavorando sempre per la squadra. Poi se arrivano anche i gol sono ovviamente contento: per un attaccante sono importanti. Spero di continuare così”.