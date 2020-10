Calcio, Cairese: rinviato il secondo appuntamento con il Laboratorio Tecnico, invariato il programma degli altri incontri

L’Asd Cairese comunica che in ragione dell’attuale situazione ha deciso di rimandare il secondo appuntamento del Laboratorio tecnico che sarebbe stato in programma il 26 ottobre e che avrebbe avuto come relatore Devis Barbin, tecnico che ha lavorato nei settori giovanili di Alessandria, Pavia, Monza, Vigevano e Pro Vigevano, in un serata intitolata “Giochi di posizione”.