Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: alle 20:30 c'è Finale - Albenga, sarà scontro diretto per accedere alla semifinale

Ultimo atto questa sera per il girone A di Coppa Italia di Eccellenza.

Poco prima delle 23:00 si avrà infatti il nome della squadra che andrà a contendere alla vincitrice del girone B l'accesso alla finale della competizione.

Sulla carta il Finale ha due risultati su tre a proprio favore, dato che l'Albenga dovrà necessariamente vincere per agganciare i giallorossi in vetta e farsi forti dello scontro diretto per ottenere il passaggio del turno.

Bisogna però sottolineare come i giallorossi di Buttu si presenteranno pesantemente penalizzati soprattutto sul fronte offensivo, dati gli infortuni di Vittori, Rocca, e le non perfette condizioni di Fabbri.

Una buona opportunità per i bianconeri di Grandoni, reduci dalla mxi remuntada contro il Pietra Ligure.

A dirigere l'incontro sarà Giovanni Moro di Novi ligure, assistito da Trajanovski (Novi Ligure) e Salinelli (Genova).

Fischo d'inzio alle 20:30, livescore su Svsport.it